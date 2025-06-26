Balıkesir 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecektir. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak. Nem oranı %20 civarında, yağış ihtimali %20 olarak öngörülmektedir. Rüzgar hızı 20 km/saat civarında, doğu yönünden esecektir. Su sıcaklığı 28°C tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 27 Haziran Cuma günü, artan bulutlar ile gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C olması öngörülmektedir. 28 Haziran Cumartesi günü, bol güneş ışığı ile gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 18°C olacaktır. 29 Haziran Pazar günü, çoğunlukla güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin edilmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 19°C olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek seviyelerde seyredecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C'nin üzerinde olması, nem oranının %20 civarında olması nedeniyle havanın daha sıcak hissedilmesine yol açabilir. Bu durum, güneşe maruz kalma süresini sınırlamayı ve bol su tüketimini teşvik etmeyi gerektirir.

30 Haziran Pazartesi günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi, özellikle deniz kenarındaki bölgelerde rüzgarın etkisini artırabilir. Bu nedenle, deniz kenarında vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek, nem oranı düşük ve yağış ihtimali de düşüktür. Bu koşullarda, güneşe maruz kalma sürelerini sınırlamak, bol su tüketmek ve gerektiğinde yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.