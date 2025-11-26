HABER

Balıkesir 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

26 Kasım 2025 tarihinde Balıkesir'de hava durumu bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Gün içinde sıcaklık 13°C civarında, gece ise 6°C seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde 27 Kasım'da güneşli günlere geçiş yapılacak. 28 Kasım'da sağanak yağış öngörülüyor. Hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Dışarı çıkarken yağmurluk ve uygun giyinmek önem arz ediyor. Nem oranı yüksek olacağı için sabah trafik dikkat gerektiriyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Balıkesir'deki hava durumu bulutlu geçecek. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %65-75 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 3-5 km/saat civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 27 Kasım Perşembe günü hava sakin ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 18°C civarına yükselecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında olması tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur görülecek. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Bu dönem hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olabilir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almanız iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun giyinerek üşümemenizi sağlayabilirsiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle trafikte daha dikkatli olunmalıdır.

