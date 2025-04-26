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Balıkesir 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin mevsim normalleriyle uyumlu. Önceki günlerde de benzer hava koşulları yaşandı. 25 Nisan Cuma günü gündüz 19°C, gece 7°C, 24 Nisan Perşembe günü ise gündüz 18°C, gece 7°C olarak kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü gündüz 19°C, gece 7°C olacak. 28 Nisan Pazartesi günü gündüz 19°C, gece 8°C, 29 Nisan Salı günü gündüz 19°C, gece 8°C ve 30 Nisan Çarşamba günü gündüz 20°C, gece 9°C sıcaklıkları bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacaktır.

Açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Ayrıca, alerjik reaksiyonların artabileceğini göz önünde bulundurarak, alerji geçmişiniz varsa gerekli önlemleri almanızda fayda var.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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