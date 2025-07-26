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Balıkesir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 22–25°C arasında olacak. Öğleye doğru sıcaklık hızla artarak 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. Nem oranı düşük kalacak. Özellikle öğleden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgar dikkat çekiyor. Rüzgarın hızı 33–34 km/s olacak. Gün boyunca rüzgarın serinletici etkisi hissedilecek. Ancak açık havada uzun süre kalacaklar için sıcak çarpmasına karşı önlem alınması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklık 43°C olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 44°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlamak faydalıdır. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava dalgaları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha tehlikeli olabilir. Bu gruptaki bireylerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almaları gerekir. Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Güncel bilgilere göre planlama yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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