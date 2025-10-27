HABER

Balıkesir 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Ekim tarihinde hava koşulları çeşitlilik gösteriyor. Marmara ilçesinde güneşli bir hava beklenirken, İvrindi'de gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Ayvalık ve Burhaniye kıyı bölgeleri de açık. Sıcaklık 15.9°C ile 24.9°C arasında, nem oranı %53 ile %84 seviyelerinde değişecek. Önümüzdeki günlerde ani hava değişiklikleri ve yağışlı günler, seyahat planlarınızı etkileyebilir.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 27 Ekim Pazartesi günü hava koşulları farklılık gösterecek. Marmara ilçesinde açık ve güneşli hava bekleniyor. İvrindi ilçesinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Ayvalık ve Burhaniye gibi kıyı bölgeleri de güneşli olacak. Sıcaklıklar arasında önemli farklılıklar var. En düşük 15.9°C, en yüksek 24.9°C şeklinde tahmin ediliyor. Nem oranları %53 ile %84 arasında değişecek. Rüzgar hızları 4.6 km/h ile 16.3 km/h arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 28 Ekim Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 15.3°C ile 18.1°C arasında tahmin ediliyor. 29 ve 30 Ekim günlerinde ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu günlerin sıcaklıkları 9.6°C ile 20.8°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var. Hava durumuna bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar görülebilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizde fayda var.

hava durumu Balıkesir
