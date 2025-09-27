Balıkesir 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri belli oldu. Sabah saatlerinde sıcaklık 18°C olacak. Gündüz sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Akşam 19°C, gece ise 16°C olarak ölçülecek. Hava genel olarak sıcak ve bulutlu geçecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %40 ile %68 arasında değişecek.

28 Eylül Pazar günü sabah sıcaklık 24°C, gece ise 13°C olacak. 29 Eylül Pazartesi sabah 24°C, gece sıcaklık 12°C'ye düşecek. 30 Eylül Salı günü sabah 23°C, gece yine 12°C ölçülecek. Bu tarihlerde hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalı. Gündüz saatlerinde sıcaklık yükselebilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda bulunurken dikkatli olunması önemli olacaktır.