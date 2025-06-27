Balıkesir 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %32. Rüzgar hızı 36.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı da 17°C olarak öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 17°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak sağlık korunabilir. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmak mümkündür.