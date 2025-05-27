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Balıkesir 27 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 27 Mayıs Salı hava durumu gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Balıkesir 27 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Yağmurlu geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 28 Mayıs Çarşamba günü gündüz 24°C, gece 13°C olacak. 29 Mayıs Perşembe günü ise gündüz 25°C, gece 13°C sıcaklıklar ve yağmurlu hava bekleniyor.

Bu dönemde yağışların artmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarının gündüzleri 23-25°C, gece ise 13°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, Balıkesir'de tipik bir Mayıs sonu havası olarak değerlendirilebilir.

Yağmurlu günlerin artması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumunu yakından takip etmeyi önemlidir. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini ve görüş mesafesini azaltabileceğini unutmamak gerekir. Trafikte olanların hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları önemlidir.

Hava koşulları sürekli değişebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır. Planlarınıza göre esneklik göstermek, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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