Balıkesir 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Balıkesir'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı ise %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 16°C civarında tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı için risk taşıyabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalı, güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

