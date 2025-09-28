Balıkesir 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 32°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşecek. Açık bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C civarında olacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 km ile 12 km arasında esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %60, akşam %70 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi 31°C, 30 Eylül Salı 32°C, 1 Ekim Çarşamba 33°C ve 2 Ekim Perşembe 32°C olması öngörülmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Bu durum ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artıracaktır.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerini planlayanlar için risk oluşturabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine bırakmak daha faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Gün ortasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem arz ediyor.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Sulama sistemlerinin etkin kullanımı kritik öneme sahiptir. Hayvanların serin yerlerde tutulması gereklidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmak ve sigara izmariti atmak tehlikeli hale gelir.

Balıkesir'de beklenen yüksek sıcaklıklar sağlık ve çevre açısından riskler taşıyor. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar önlemler almalıdır. Bu sayede olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.