HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında.

Balıkesir 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 32°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşecek. Açık bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C civarında olacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 km ile 12 km arasında esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %60, akşam %70 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi 31°C, 30 Eylül Salı 32°C, 1 Ekim Çarşamba 33°C ve 2 Ekim Perşembe 32°C olması öngörülmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Bu durum ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artıracaktır.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerini planlayanlar için risk oluşturabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine bırakmak daha faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Gün ortasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem arz ediyor.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Sulama sistemlerinin etkin kullanımı kritik öneme sahiptir. Hayvanların serin yerlerde tutulması gereklidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmak ve sigara izmariti atmak tehlikeli hale gelir.

Balıkesir'de beklenen yüksek sıcaklıklar sağlık ve çevre açısından riskler taşıyor. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar önlemler almalıdır. Bu sayede olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü
Polisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktıPolisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.