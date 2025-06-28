Balıkesir 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Haziran 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu, bölgesel düzensiz yağmur yağışları ile birlikte 23°C sıcaklık beklenmektedir. Bu tarihte nem oranı %64'tür. Rüzgar hızı ise 33 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması öngörülmektedir. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 28°C, 30 Haziran Pazartesi günü 30°C, 1 Temmuz Salı günü 33°C ve 2 Temmuz Çarşamba günü 32°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi de artacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açar. Bu nedenle bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gerekmektedir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları önerilir. Serin ortamlarda kalmak da faydalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği elektrik kesintileri veya altyapı sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, olası aksaklıkların etkisini azaltacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınıza yardımcı olacaktır.