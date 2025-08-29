Balıkesir 29 Ağustos Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 17°C tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek, güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.