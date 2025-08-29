HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 29 Ağustos Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 29 Ağustos Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 17°C tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek, güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: 'Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: 'Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız'
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.