Balıkesir 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Eylül Pazartesi hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

29 Eylül 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacaktır. Gündüz ve akşam saatlerinde hava bulutlu ve parçalı bulutlu beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 19°C civarındadır. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacaktır. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 5 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güneyden saatte 8 km hızında estikçe devam edecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Gece saatlerinde tekrar kuzeybatıdan saatte 5 km hızla esmesi öngörülmektedir. Nem oranı sabah saatlerinde %88 olacaktır. Gündüz saatlerinde nem oranı %75 olarak tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinde nem oranı %86'dır. Gece saatlerinde ise nem %94 olacaktır. Basınç sabah saatlerinde 995 hPa seviyesinde kalacak. Gündüz saatlerinde basınç 996 hPa olacaktır. Akşam saatlerinde basınç 997 hPa seviyesine çıkacaktır. Gece saatlerinde basınç 998 hPa'da olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi bekleniyor. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 24°C olarak tahmin edilmektedir. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 21°C civarında olacaktır. Bu günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali ise düşük görülecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbir almak gerekmektedir. Hafif yağmurlu sabah saatlerinde şemsiye veya su geçirmez giysiler faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

