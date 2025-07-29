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Balıkesir 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekiyor.

Balıkesir 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. En yüksek sıcaklık 41°C, en düşük sıcaklık ise 23°C civarında olacak. Rüzgar hızı 6.69 km/saat ölçülüyor. Nem oranı %34 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklıkların artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 22°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü de hava koşullarındaki benzerlik devam edecek. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için önemli bir etken olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin önlem alması gerekmektedir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan mümkünse kaçınılmalı. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin etkili olduğu saatlerde korunma önlemleri alması önemlidir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği de unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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