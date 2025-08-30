Balıkesir 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü gündüz hava sıcaklığı 31°C, gece ise 17°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek. Nem oranı %65 civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği dikkate alınmalıdır. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.