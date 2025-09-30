Balıkesir 30 Eylül Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece saatlerinde sıcaklık 11°C'ye kadar düşebilecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 24°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü hava güneşli ve sıcaklık 20°C olacak. 3 Ekim Cuma günü ise hava tekrar parçalı bulutlu ve 20°C sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olabilir.

Rüzgar hızı gün boyunca 20 km/s civarında olacak. Açık alanlarda vakit geçirenlerin rüzgar etkisini göz önünde bulundurması önerilir. Nem oranı düşük olacak. Bu nedenle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanmak cilt sağlığı açısından önemli bir adımdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve yağışsız kalacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır. Uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.