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Balıkesir 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Balıkesir 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak ve yağış ihtimali düşük. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Haziran ayı ortalama sıcaklıklarına yakındır. Yaz mevsiminin tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıklarının 28°C, gece ise 17°C olması bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 18°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları yine 29°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. 4 Temmuz Cuma günü de gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 18°C olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık kalacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacak.

Sıcak hava koşulları, Balıkesir'de yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösterir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak sağlığınız için faydalıdır.

Yüksek sıcaklık dönemlerinde, hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarından korunmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmelidir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski arttığı için yiyeceklerin doğru şekilde saklanması ve taze tüketilmesi önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu dönemde, güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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