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Balıkesir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve rüzgarlı olarak öngörülmektedir.

Balıkesir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 24°C'ye düşmesi beklenmektedir. Rüzgarın orta şiddette esmesi tahmin edilmektedir. Hava koşulları parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacak.

31 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 38°C, 1 Ağustos Cuma günü ise 35°C civarında olması öngörülmektedir. Bu günlerde hava koşulları yine parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacaktır. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacaktır.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yüksek sıcaklık nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir. Rüzgarlı hava açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Planlanan etkinliklerin hava koşullarına göre yeniden düzenlenmesi veya kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi daha uygun olacaktır. Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarını koruma ve yangın risklerini artırma açısından da dikkat gerektirir. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları beklenmektedir. Gereken önlemleri alarak, kişisel sağlığınızı koruyabilir ve çevreye duyarlı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

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hava durumu Balıkesir
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