Balıkesir 31 Ekim Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C. Gece ise 7°C olarak tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklık sabah 8°C, gece 8°C şeklinde beklenmektedir. Nem oranı %78. Rüzgar hızı doğu yönünden 14 km/saat olarak esmesi öngörülmektedir.

1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının sabah 16°C. Gece 7°C olması beklenmektedir. Hissedilen sıcaklık sabah 8°C, gece 8°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %80. Rüzgar hızı 15 km/saat, doğu yönünden esmesi öngörülmektedir.

2 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının sabah 16°C. Gece ise 6°C olması beklenmektedir. Hissedilen sıcaklık sabah 8°C, gece 8°C şeklinde tahmin edilmektedir. Nem oranı %81. Rüzgar hızı doğu yönünden 14 km/saat olarak esmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşüyor. Nem oranı ise yüksek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya uygun üst giysi tercih edilebilir.

Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanların tedavi planlarına uygun hareket etmeleri önemlidir. Gerekirse doktorlarına danışmaları önerilmektedir.