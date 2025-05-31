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Balıkesir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu yağmurlu geçecek.

Balıkesir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Bu tarihte günün uzunluğu yaklaşık 14 saat 46 dakika olacak.

1 Haziran Pazar günü de hava yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece 13°C olarak bekleniyor. 2 ve 3 Haziran tarihlerinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı yine 25°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların, yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymeleri önemlidir. Yağışlı hava nedeniyle zeminlerin kaygan olabileceğini unutmamak gerekiyor. Yürürken dikkatli olmak da önemlidir. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları sıcaklıklar düştüğünde yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Balıkesir’in Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklığı 17.6°C, Haziran ayı boyunca ise 22.2°C olmuştur. Bu durum, hava koşullarının mevsim normallerine yakın olacağını göstermektedir.

Balıkesir'de 31 Mayıs ve takip eden günlerde yağışlı ve ılıman hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve önlemler alarak, bu hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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