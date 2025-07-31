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Balıkesir 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Balıkesir 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 33°C olması öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 34°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı orta seviyelerde olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkün olduğunca dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi nedeniyle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem alması önemlidir. Hayvanların yeterli su ve gölgelik alanlara erişimini sağlamak gerekmektedir. Ayrıca, bitkilerin sulama ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmek olası zararları en aza indirecektir. Yüksek sıcaklıkların orman yangınlarına neden olabileceğini unutmamak gerekir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli aralıklarla hava durumu takip edilmelidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Hava sıcaklıkları ve nem oranları, kişisel sağlık durumuna göre farklı etkiler yaratabilir. Bu nedenle bireylerin kendi sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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