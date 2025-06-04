Balıkesir 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 13°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Balıkesir'in tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

5-7 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının gündüzleri yine 26°C, geceleyin ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde yağışların artması muhtemel. Hava koşulları daha değişken hale gelebilir.

Balıkesir'in Haziran ayı iklimi, ortalama 22.2°C sıcaklık, 16.3°C düşük sıcaklık ve 27.8°C yüksek sıcaklık değerleriyle karakterizedir. Bu ayda ortalama yağış miktarı 33 mm'dir. Nem oranı ise %56 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 4 olarak öngörülmektedir. Bu veriler, Haziran ayının genellikle ılıman ve nemli geçtiğini göstermektedir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri düşünüyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Gündüzleri güneş ışınları etkisiyle sıcaklık artabilir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Rüzgarın hızlanması durumunda açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranmalısınız.

Balıkesir'de Haziran ayı boyunca hava koşulları ılıman ve nemli olacaktır. Yağışlar zaman zaman artabilecektir. Hava durumunu düzenli olarak takip edin. Planlarınızı oluştururken olası hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.