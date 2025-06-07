Balıkesir 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu geçecektir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark belirgin olacaktır. Yağışlar gün boyunca devam edecektir.

8 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Bu gün de yağmurlu bir hava beklenmektedir. 9 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 15°C olacaktır. Hava parçalı bulutlu olacaktır. 10 Haziran Salı günü ise gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık olacaktır.

Bu dönemde Balıkesir'deki hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağışlı günler artacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymeleri gereklidir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki belirgin farklar için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur.

Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamanızı kolaylaştırır.