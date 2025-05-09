Balıkesir 9 Mayıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek.

10 Mayıs Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı yine 21°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 11 Mayıs Pazar günü de aynı sıcaklıklar geçerli. Hava hâlâ parçalı bulutlu kalacak.

12 Mayıs Pazartesi günü ise hava yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C olarak bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarındadır. Bu ayda ortalama yağış miktarı 43 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 5'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle 12 Mayıs Pazartesi günü yağmurlu havaya karşı dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, geceleri ise 9-10°C arasında değişecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzeri değiştirmek sağlığınız açısından önemlidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar için güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamak veya koruyucu önlemler almak önerilmektedir.