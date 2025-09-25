HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 9 binin üzerinde artçı deprem oldu... Uzman isimden dikkat çeken 'Bariyer' açıklaması

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede 9 binin üzerinde artçı depremler yaşandı. Bazı depremler 4 ve üzeri büyüklükte kayıtlara geçerken, bu durum bölge halkını oldukça tedirgin etti. Bölgedeki enerjinin tam olarak atılamadığını aktaran Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, fay hattının daha uzun mesafede kırılmasını engelleyen bir 'bariyer' sistemine denk geldiğini söyledi. İşte detaylar...

Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının daha uzun mesafelerde kırılmasını engelleyen bir "bariyer"e denk geldiğinden bölgede 5 büyüklüğüne ulaşan depremlerin yaşandığını söyledi.
Şenkaya, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü belirterek, bölgede Çanakkale Onsekiz Mart, Yıldız Teknik, Van Yüzüncü Yıl ve Gümüşhane üniversiteleriyle ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 9 binin üzerinde artçı deprem oldu... Uzman isimden dikkat çeken Bariyer açıklaması 1

"BARİYER SİSTEMİNE DENK GELDİ"

Artçıların 4 ve üzerinde olduğuna, çevre illerden de hissedildiğine dikkati çeken Şenkaya, şöyle konuştu:

"Batı Anadolu'da şimdiye kadar çok fazla rastlamadığımız fay hattının kırılmasını engelleyen bir yer altı yapısı olan bariyer sistemi mevcut. Buradaki 6,1'lik deprem bir bariyer sistemine denk geldi. Söz konusu deprem bariyeri aşamadığından fay hattı, enerjisini bugüne kadar devam eden artçılarla sönümlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle 6,1'in artçıları azalarak devam etmesi gerekirken enerjiyi tam atamadığı için zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan depremler yaşanıyor."

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 9 binin üzerinde artçı deprem oldu... Uzman isimden dikkat çeken Bariyer açıklaması 2

"4'ÜN ÜZERİNDEKİ DEPREMLERLE ENERJİYİ BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR"

Doç. Dr. Şenkaya, fayın 6,1'den daha büyük deprem üretmeye hazırlanırken yeraltındaki yapısal özelliklerden kaynaklı enerjisini tam atamadığını vurguladı.

Kayaçların oluşturduğu bariyerin fay hattının daha fazla kırılmasına engel olduğunu anlatan Şenkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Söz konusu nedenle enerjisini atamayan fay, 4 üzerinde ve sık aralıklarla artçılar üretiyor. Sındırgı'daki depremden sonra artçıların 1 ay içinde sönümlenerek aşağı doğru gelmesi beklenir. Zamanı düşündüğümüzde de 2 ve civarı artçılar görmemiz gerekiyor. Aslında 6,1'lik deprem, daha büyük bir deprem oluşturacak potansiyele sahipti ancak fayın çalışma mekanizması Batı Anadolu'da Sındırgı ve çevresinde bir bariyere denk geldiğinden yani kırmaya çalıştığı yapıyı kıramadığı için 6,1'lik ana şokla beraber 4'ün üzerindeki depremlerle o enerjiyi boşaltmaya çalışıyor. Olması gereken ana şok 6,5 ve civarıyken şu anda 6,1'lik ana şok sonrası küçük artçılarla 6,5 veya üzeri depremin enerjisini boşaltmaya çalışıyor."

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 9 binin üzerinde artçı deprem oldu... Uzman isimden dikkat çeken Bariyer açıklaması 3

"9 BİNİN ÜZERİNDE SARSINTI YAŞANDI"

Şenkaya, 6,1'lik depremden sonra meydana gelen sarsıntılara değinerek, "10 Ağustos günü oluşan 6,1'lik ana şoktan günümüze kadar 9 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Bu, çok büyük bir sayı. Sarsıntılar arasında 4 ve üzerinde beklemediğimiz ana şoklar da var." diye konuştu.

"ALÜVYON ZEMİN DEPREMİN DAHA FAZLA HİSSEDİLMESİNE NEDEN OLUYOR"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki fayın çalışma mekanizmasının Bursa yönüne güçlü dalgalar gönderecek şekilde olduğunu anlatan Şenkaya, şunları kaydetti:

"Sındırgı'daki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeni ise Bursa ve çevresinde alüvyon zeminin bulunmasıdır. Bursa'daki zemin kendisine gelen deprem dalgalarını büyüterek bize yansıttığı için Sındırgı ve çevresinde olan depremleri hissetmemize neden oluyor. Sındırgı'daki depremler yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu için yüzey dalgaları büyüyerek bize yansıyor. Bu yüzden 4 ve üzeri depremleri hissedebilir duruma geliyoruz."

Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak endişe edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da 1000 rakımlı mahallede oluşan "sis denizi" dronla görüntülendiSamsun'da 1000 rakımlı mahallede oluşan "sis denizi" dronla görüntülendi
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıManisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.