Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Türkiye geçtiğimiz gün Balıkesir'de yaşanan olayın etkisinden çıkmadı. Bir cani 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı ve ardından polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Ancak o geceye dair birçok yeni iddia da ortaya atıldı. Dehşet gecesinin 1 numaralı ismi Mustafa Emlik'in o gece neler yaptığı ve katliamı neden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yaşanan her saniye ise korku filmlerini aratmadı.

Ufuk Dağ

İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçakladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emlik, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 1

ARKADAŞININ KIZ KARDEŞİYLE YAKINLAŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 2

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 3

DEHŞET SAÇA SAÇA İLERLEDİ

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 4

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı. Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 5

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden maden mühendisi Göktuğ Çalık dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi 6

BİR CİNAYET DAHA MI?

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Özdemir'in kimliği ise bahçede bulundu. Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi. Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve öldüğü tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir katil
