HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Belirlenen adreslere narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, inşaat halindeki bir binaya gizlenmiş 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan zanlının ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ile para sayma makinesi bulundu.

Şüphelinin, operasyon sırasında yakalanmamak amacıyla evde bulunan sentetik ecza haplar ile paraları pencere ve balkondan attığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deodorant kullanırken bu gerçeği kimse anlatmadı!Deodorant kullanırken bu gerçeği kimse anlatmadı!
AK Partili Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sitem: "O gece beni dinleseydiniz böyle olmazdı"AK Partili Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sitem: "O gece beni dinleseydiniz böyle olmazdı"

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir uyuşturucu uyuşturucu operasyonu uyuşturucu hap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.