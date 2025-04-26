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Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti, soruşturma başlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, acil serviste yaşanan ihmaller nedeniyle testislerinden birini kaybetti. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği öne sürüldü. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti, soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da yaşayan E.K. (16), kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, acil serviste yapılan ilk müdahalede genç hastaya yalnızca "gaz sıkışması" tanısı konulup lavman önerildi. Şikayetleri devam eden E.K., ailesi ile birlikte ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu ancak bu kez de yalnızca kan ve idrar tahlili yapıldı, testis muayenesi yapılmadı. "Enfeksiyon" tanısıyla yeniden evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

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TESTİSİNDEN BİRİ ÇÜRÜDÜ

Bu kez yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonrası E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç hastanın bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı bildirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği öne sürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Testis
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