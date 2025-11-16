HABER

Balıkesir’de amatörlerin oyunu ayakta alkışlandı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Kent Tiyatrosunun sahnelediği 'Bizden Değilsin' adlı oyun yoğun ilgi gördü. Oyunda rol alan Berk Yıldız, Onur Cebeci, İrem Başkan ve Tevfik Can Bal profesyonelleri aratmazken, ayakta alkışlandı.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Nedim Buğral’ın yazdığı ve Ender Kurt’un yönettiğini Bizden Değilsin adlı oyunu 14. Kez Reha Yurdakul Kültür Merkezinde sahneledi. Salonu dolduran çocuklar büyük mutluluk yaşarken, oyuncuları alkış yağmuruna tuttu. Oyunu izleyen çocuklar mutluluklarını dile getirirken, oyunların tekrarını istedi. Oyunun ilgi gördüğünü kaydeden yönetmen Ender Kurt da, çocuk oyunlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Oyunu sevdiğini kaydeden 7.Sınıf öğrencisi Zeynep Başaran, "Ben böyle oyunları sevdim. Bu oyunu da beğendim zaten. Daha fazla olmasını tercih ederim. Oyuncularında başarısını tebrik ediyorum. Güzeldi yani" diye konuştu.

6.Sınıf öğrencisi Yasin Yıldırım da, "Ben bu oyunu çok beğendim. Yapanlara teşekkür ederim. Daha fazla yapılmasını isterim. Eğlenceliydi komikti" dedi

Oyunların devam edeceğini anlatan yönetmen Ender Kurt ise, "Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunun Bizden Değilsin adlı çocuk oyununu sergiledik. Sağ olsun seyircilerimiz çok güzeldi. Çocuklarımız salonu doldurdular. Bu oyun 14.gösterimiz. Biz çocuk oyunlarını çok önemsiyoruz. Çocuk oyunları ile birlikte köylerle ilgili projelerimiz de vardı. Daha çok çocuk oyunlarımızı çalışıyoruz. Yeni oyunlarımız da var. Oynamaya devam edeceğiz. Başta Belediye başkanımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde birçok yere gidip oyunlarımızı sergiliyoruz. O yüzden bizi takip etmeye devam edin" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

