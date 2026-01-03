HABER

Bitlis’te kayak merkezleri doldu

Bitlis'te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası hafta sonunu da değerlendiren vatandaşlar, kayak merkezlerini doldurdu.

Bitlis’te kayak merkezleri doldu

Günlerdir kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını belirten kişiler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin bölge için önemli bir kış turizmi noktası olduğunu söyleyerek, merkeze en yakın kayak merkezinden olan tesise herkesi davet etti.

Kayak merkezine gelen Ecevit Sulukaya, yoğun kar yağışının ardından güneş açtığını belirterek, "Hava soğuk olmasına rağmen kayak merkezi çok yoğun. Bütün hafta boyunca kar altında ya da evlerinde kalanlar bugün kayak merkezine geldi. Kayakla kayanlar, kızakla kayanlar, kar görmeye gelenler hepsi burada. Çevre illerden ve ilçelerden karla tanışmayan birçok kişi tarafından dolup taşıyor. İnşallah kış sezonu kazasız belasız güzel bir şekilde geçer. Gerçekten tesisimiz güzel" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

