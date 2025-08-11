Balıkesir'de artçılar sürüyor! 4.5 , 4.4. ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem

AFAD duyurdu; Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu ve kısa süreli panik yaşandı.

AFAD aynı bölgede saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini daha duyurdu. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saat 20.13'de de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.