Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Son dakika haberine göre Balıkesir'de gece saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Sındırgı olarak açıkladı. Bugün de bölgede AFAD verilerine göre 4.9, Kandilli'ye göre ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul dahil birçok ilden hissedilmişti.

Recep Demircan

Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor. Saat 23.23'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü Sındırgı olarak açıkladı.

Yerin 4.91 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4.9'LUK DEPREM PANİĞE YOL AÇMIŞTI

Bugün saat 15.35'te bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıklamıştı. Paniğe yol açan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.

"SINDIRGI ACİLEN TAŞINMALI"

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Daha büyük bir deprem yaşanması halinde Sındırgı çok daha ciddi hasar görebilir. İlçenin, eski bataklık alanından çıkarılarak TOKİ konutlarının bulunduğu güneydoğu kesimine taşınması ivedilikle gereklidir” dedi.

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"
Antalya'da korku dolu anlar! 15 katlı binada yangın çıktı
İstanbul'da 'pos tefeciliği' soruşturması! Tutuklandılar

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir... Birçok ilde hissedilen deprem korkuttu!

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Tarihi derbi galibiyeti sonrası F.Bahçe'den gece yarısı G.Saray açıklaması!

Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

