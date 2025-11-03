Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor. Saat 23.23'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü Sındırgı olarak açıkladı.

Yerin 4.91 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4.9'LUK DEPREM PANİĞE YOL AÇMIŞTI

Bugün saat 15.35'te bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıklamıştı. Paniğe yol açan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.

"SINDIRGI ACİLEN TAŞINMALI"

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Daha büyük bir deprem yaşanması halinde Sındırgı çok daha ciddi hasar görebilir. İlçenin, eski bataklık alanından çıkarılarak TOKİ konutlarının bulunduğu güneydoğu kesimine taşınması ivedilikle gereklidir” dedi.