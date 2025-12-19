Süleyman Soylu sessizliğini bozdu: 'Mehmet Akif Ersoy' iddiasına veryansın etti

Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk genel yayın yönetmeniyken uyuşturucudan tutuklanması ülke gündemine damga vurdu. Ersoy'la birlikte bazı ünlü haber spikerleri gözaltına alınmış, Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU İDDİAYA SESSİZ KALMADI

Bu sırada Mehmet Akif Ersoy'un skandal patlak vermeden önce, Habertürk'teki görevi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sık sık görüntülü aradığı iddiası gündeme geldi. Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de dile getirdiği iddiasında, Ersoy'un tutuklanmasına neden olan itirafçının, ifadesinde "Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu" dediğini aktardı.

"HİÇBİR ŞEY BULAMADINIZ, BULAMAYACAKSINIZ"

Mehmet Akif Ersoy

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Sert bir tepki veren Soylu "Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok" deyip şunları ekledi:

"İSMİM ÜZERİNDEN LEKELEME GAYRETİ"

"Üzüntüm şudur: 22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır. Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

"HİÇ KİMSE BENİ BU KADAR İFFETSİZ BİR ORTAMDA ARAMA CESARETİNE SAHİP OLAMADI"