Süleyman Soylu sessizliğini bozdu: 'Mehmet Akif Ersoy' iddiasına veryansın etti

Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk genel yayın yönetmeniyken uyuşturucudan tutuklanması ülke gündemine damga vurdu. Ersoy'la birlikte bazı ünlü haber spikerleri gözaltına alınmış, Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.
Bu sırada Mehmet Akif Ersoy'un skandal patlak vermeden önce, Habertürk'teki görevi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sık sık görüntülü aradığı iddiası gündeme geldi. Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de dile getirdiği iddiasında, Ersoy'un tutuklanmasına neden olan itirafçının, ifadesinde "Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu" dediğini aktardı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Sert bir tepki veren Soylu "Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok" deyip şunları ekledi:
"Üzüntüm şudur: 22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.
Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.
Benim hakkımda; “FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”, “her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.
Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.
Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur."
