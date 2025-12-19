HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan radikal karar: Ne CHP ne başka parti!

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Son zamanlarda partisi CHP'nin yönetimini hedef aldığı açıklamalarıyla ses getiren Kılıçdaroğlu iddiaya göre siyasetten elini eteğini çekti.

Hazar Gönüllü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin mevcut yönetimi arasındaki soğuk rüzgarlar son zamanlarda sık sık konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun davet edildiği kurultaya katılmaması, isim vermeden yaptığı eleştiriler gündem oldu. Hatta kendisinin CHP'nin başına geri dönme ihtimali de çokça tartışıldı.

SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLİYOR

Kılıçdaroğlu son olarak CHP hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili CHP’nin arınması gerektiğini söyleyip “Partiyi temizleyin” çıkışıyla ses getirmişti. Ancak Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olma veya bir partinin başına geçme gibi bir niyetinin olmadığı ifade ediliyor.

VİDEOLU PAYLAŞIMLARA DEVAM EDECEK

Avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan eski CHP liderinin, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından da zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

"CAO DÜZENLEMESİNDEN RAHATSIZ"

Öte yandan eski CHP liderinin, ‘Gölge Kabine’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanmasıyla çift başlılık yaşanacağını savunduğu, paralel yönetimden rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, kendi döneminde partinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını hatırlatarak “Benim zamanımda böyle iddialar olsa gereğini yapardım” dediği belirtiliyor.

DSP İDDİASI

Öte yandan DSP Genel Başkanı Aksakal, "Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını yalanladı. Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." diye konuştu.

