Yeni dönem başlıyor: OpenAI, "en gelişmiş" kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i duyurdu

Herkes gibi yazılımcıların ve geliştiricilerin iş dünyasına entegre olan yapay zekâ araçları artık sadece satır satır kod tamamlayan basit asistanlar olmaktan çıkıp çok daha fazlasını yapar hale geldi. Hal böyleyken, büyük teknoloji şirketleri ise hem ayağı yere basan sonuçlar üretebilen, hem de siber güvenlik açısından güven sağlayan yeni modeller geliştirmek için yarışıyor. Bu yarışın odağında ise şimdi, OpenAI’ın yazılım mühendislerine özel yeni kodlama modeli GPT‑5.2-Codex yer alıyor.

GPT‑5.2-CODEX DUYURULDU

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, karmaşık ve gerçek dünya yazılım mühendisliği için şimdiye kadarki en gelişmiş otonom kodlama modeli olduğunu iddia ettiği GPT‑5.2-Codex'i kullanıma sunduğunu duyurdu.

GPT-5-2-CODEX'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

GPT‑5.2-Codex, OpenAI tarafından "Codex'te otonom kodlama için özel olarak daha da optimize edilmiş bir GPT‑5.2⁠ versiyonu" olarak lanse edildi.

OpenAI'a göre GPT-5.2-Codex, bağlam sıkıştırma sayesinde uzun vadeli çalışmalarda iyileştirmeler, yeniden düzenleme ve geçişler gibi geniş kapsamlı kod değişikliklerinde daha güçlü performans, Windows ortamlarında geliştirilmiş çalışma kabiliyeti ve belirgin biçimde güçlendirilmiş siber güvenlik yetenekleri sunuyor.

"EN GÜÇLÜ SİBER GÜVENLİK YETENEKLERİNE SAHİP"

Ayrıca OpenAI'ın iddiasına göre, GPT‑5.2-Codex, bugüne kadar şirket tarafından kullanıma sunulan tüm modeller arasında en güçlü siber güvenlik yeteneklerine sahip.

Şirket, GPT‑5.2-Codex’i Codex CLI, IDE eklentisi, bulut ortamı ve kod inceleme kapsamlarında, tüm ücretli ChatGPT kullanıcıları için ilk aşamada kullanıma sunduğunu açıkladı.