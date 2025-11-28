HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de dolu yağışı! Hayat olumsuz etkilendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de dolu yağışı! Hayat olumsuz etkilendi

Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar beyaza büründü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyorEdremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklamaJandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.