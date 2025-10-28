HABER

Balıkesir'de feci kaza! Beton bloğa çarptı: 2 kişi öldü, 1 yaralı

Balıkesir'de minibüsün yol kenarında bulunan beton bloğuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücü D.Ş. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu İzmir istikameti Karakol mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir yönüne gitmekte olan D.Ş. yönetimindeki 35 CAL 190 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

Balıkesir de feci kaza! Beton bloğa çarptı: 2 kişi öldü, 1 yaralı 1

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Ş. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

