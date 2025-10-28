Balıkesir'de feci kaza! Beton bloğa çarptı: 2 kişi öldü, 1 yaralı

Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu İzmir istikameti Karakol mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir yönüne gitmekte olan D.Ş. yönetimindeki 35 CAL 190 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Ş. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA