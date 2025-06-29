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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran Bekir K. (50) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile otomobildeki İbrahim Ç, (49) Yılmaz A. (32) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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