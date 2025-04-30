Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? Balıkesir 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Balıkesir'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C, gece saatlerinde ise 9°C olarak tahmin edilmektedir. Hava genellikle açıktır. Bulutluluk oranı ise düşüktür. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının sonlarına doğru Balıkesir için tipik değerlerdir.

1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığının 20°C, gece sıcaklığının ise 10°C olması beklenmektedir. Hava bulutlu olacaktır. Hafif yağış ihtimali de bulunmaktadır. 2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C olarak tahmin edilmektedir. Hava yine bulutlu olacak ve hafif yağışlar görülebilir. 3 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının 10°C olması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali düşüktür.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yağış ihtimali bulunduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar göz önüne alındığında, kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılımandır ve değişken olacaktır. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini güncel olarak takip etmeniz önemlidir. Buna göre hazırlık yapmanız, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza katkı sağlayacaktır.