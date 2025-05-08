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Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? Balıkesir 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Balıkesir 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? Balıkesir 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Balıkesir'de 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca 21°C ile 23°C arasında sıcaklıklarla geçecektir. Gökyüzü parçalı bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecektir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunmaktadır.

9 Mayıs Cuma günü hava durumu çok bulutlu olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu durum, açık hava planları yaparken dikkate alınmalıdır. 11 Mayıs Pazar günü hava koşulları daha stabil hale gelecektir. 12 Mayıs Pazartesi günü ise yağmurlu bir hava öngörülmektedir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planları buna göre ayarlamak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planları en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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