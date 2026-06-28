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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sami K. (76) idaresindeki otomobil, Karacalar Mahallesi mevkisinde, Yavuz K. (53) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Yavuz K'nin kullandığı araçtaki Mine Ö. (72), Nur K. (44), Alperen K. (13), Elif K. (12) ve Zeynep K. (7) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir kaza
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