Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sami K. (76) idaresindeki otomobil, Karacalar Mahallesi mevkisinde, Yavuz K. (53) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Yavuz K'nin kullandığı araçtaki Mine Ö. (72), Nur K. (44), Alperen K. (13), Elif K. (12) ve Zeynep K. (7) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır