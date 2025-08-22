Balıkesir’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık KOM Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın işyerinde yaptığı aramada 61 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 150 paket ısıtılmış tütün kartuşu, 43 paket pipo tütünü, 75 adet puro, 261 paket tütün sarma kağıdı ve 47 paket sigara filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan C.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Öte yandan, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 50.40 gram kokain ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır