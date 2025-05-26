Balıkesir'de kan donduran cinayet! Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, eşiyle birlikte cesedi kömürlüğe saklamış

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'taki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

BAŞINA SERT DARBELER VURULMUŞ

Eve sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen Kurtman'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

"EŞİMLE BİRLİKTE KAN İZLERİNİ TEMİZLEDİK"

Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Ç.'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Ç., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten şüpheli, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi.

TUTUKLANDILAR

Çakar’ın ifadesi üzerine polis, eşi Cemile Ç.'yi de gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Gülseren Kurtman'ın olayın ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır