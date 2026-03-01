HABER

Balıkesir’de kauçuk yüklü tır alev alev yandı

İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Naipli mevkiinde gece yarısı meydana gelen tır yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Altıeylül Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kauçuk yüklü olduğu öğrenilen Romanya plakalı tırda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otoyolda kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açıldı. Araç çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Balıkesir
En Çok Aranan Haberler

