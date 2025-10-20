Balıkesir'de korkunç olay: Evde erkek cesedi bulundu! 3. cinayet şüphesi...

Edinilen bilgiye göre, 18035. Sokak'taki bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3. CİNAYET ŞÜPHESİ

Öte yandan, Edremit'te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

