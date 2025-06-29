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Balıkesir'de korkutan kaza! Tır bariyerlere çarptı

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Demirkapı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır orta refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda yüklü malzemeler yola savruldu. Olay nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Balıkesir'de korkutan kaza! Tır bariyerlere çarptı

Edinilen bilgilere göre, 42 P 9486 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde yüklü olan malzemeler yola savruldu. Yola savrulan yükler nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler, savrulan yüklerin temizlenmesi ve yolun trafiğe açılması için çalışma yaparak trafiğin normale dönmesini sağladı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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