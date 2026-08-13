Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik"

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

EDREMİT'TE ORMAN YANGINI

Edremit ilçesindeki orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Havran Kaymakamı ve Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice ile Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili inceleme yaptı.

'7-8 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Kaymakam Evlice, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Şu an yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı.

Diğer taraflarda yangına müdahale uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.

Öte yandan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır