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Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, "Şu an yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Yangına müdahale uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.

Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik"

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" 1

EDREMİT'TE ORMAN YANGINI

Edremit ilçesindeki orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Balıkesir de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" 2

Havran Kaymakamı ve Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice ile Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili inceleme yaptı.

Balıkesir de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" 3

'7-8 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Kaymakam Evlice, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Şu an yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı.

Balıkesir de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" 4

Diğer taraflarda yangına müdahale uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.

Balıkesir de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim birimlerine sıçradı: "7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" 5

Öte yandan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit orman yangını
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