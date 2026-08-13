Kavgayla ilgili gözaltına alınan eski pehlivan ve yakınları serbest

Olay, 8 Ağustos sabah saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabı olan 20’nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri’ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan S.E., bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski başpehlivan Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. arasında tartışma çıktı.

BAŞPEHLİVANLARIN KARIŞTIĞI KAVGADA YENİ GELİŞME

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. , Ş.E.’yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Vezirköprü Adliyesine sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Savcının itirazı üzerine Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. tutuklanmaya yönelik yakalama kararları çıkınca İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Samsun’da gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y., SEGBİS ile Vezirköprü Adliyesine ifade verdi.

3 kişi mahkemece yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır