Balıkesir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Balıkesir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek ilçesinde yükselen dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Dursunbey ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatı, park halindeki aracın camlarını kırıp içine saplandı.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

Dursunbey ilçesinde fırtına nedeniyle uçan bir evin çatı demirleri, park halindeki aracın camlarını kırarak hasar oluşturdu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, kuvvetli fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Dursunbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen olumsuzluklar, belediyemizin fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, zabıta ve diğer birimlerimizin koordineli çalışmasıyla giderilmektedir. Hava şartları sebebi ile tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyor, özellikle çatı ve açık alanlarda zaman geçirilmemesini öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor 1

Dalgaların metrelerce yükseldiği Erdek ilçesinde taşkınlar yaşandı.

Erdek Marina'da dalgalar, çay bahçelerinin önündeki kıyıyla denizi birleştirdi. Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da teknelerini iskeledeki güvenli alanlara bağlamaya çalıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

