HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir’de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaza, saat 20.10 sıralarında Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi’nde meydana geldi. B.B. (17) idaresindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, çöp döktükten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan B.A.’ya çarptı. Yaya ile devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A. ve B.B., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir’de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı 1

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.A.’nın çöp döktükten sonra yola çıktığı ve motosiklet sürücüsü B.B.’nin yayaya çarptığı görüldü. Kazadan sonra savrulan yayanın takla atarak park halindeki bir otomobile çarptığı, motosikletin devrilerek sürücünün düştüğü görüntülere yansıdı.

Balıkesir’de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı 2

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze sessizliğinden dolayı Meloni UCH'ye şikayet edildiGazze sessizliğinden dolayı Meloni UCH'ye şikayet edildi
Tıra çarpan sürücü ağır hasar alan aracını bırakıp kaçtıTıra çarpan sürücü ağır hasar alan aracını bırakıp kaçtı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.